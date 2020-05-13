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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

Survivor'da Ersin Korkut'un beklenmeyen vedası duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bu hafta Gönüllüler takımdan Berkan ve Ünlüler takımından Mert eleme adayı olarak çıkmıştı. Ancak beklenmeyen veda herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz hafta oynan futbol maçında sakatlanan ve bir haftadır kontrolleri yapılan Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceği öğrenildi. Ersin'in veda haberini duyuran Acun Ilıcalı'nın en üzüldüğü eleme olduğunu söylerken Ersin Korkut'un veda sözleri dikkat çekti. Köpeği Mess'in öldüğünden hala haberi olamayan Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:32
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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

Survivor'da yaşanan beklenmeyen veda herkesi şoke etti. Her iki takımı da ada konseyine çağıran Acun Ilıcalı, "Benim açımdan da üzüntü verecek bir konuya gelmem gerekiyor. Açıkçası çok haber vermemiz gerekiyor. Çok güzel haberler verdik. Yarışmacılarımızın doğacak bebekleriyle bile güzel haberler verdiğimizi hatırlıyorum. Ama bu sefer iyi bir haber veremeyeceğim. Konu bir yarışmacımızı ilgilendiriyor. Ama bütün yarışmacılarımızın üzüleceğinden şüphem yok. Bahsettiğim yarışmacı maalesef Ersin" dedi.

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

'ALDIĞIMIZ HABER BİZİM İÇİN ŞOK OLDU'

Acun Ilıcalı zorunlu diskaliyife kararını ise şu sözlerle açıkladı:

"Ersin bu sene Survivor'da olağanüstü performans sergiledi. Hiç beklemiyordum. Defalarca beni şaşırttı. Parkurlarda olağanüstü başarı, onun dışında takım için tam bir abi. Karşı takıma gösterdiği saygı... düşündüğüm zaman gerçekten Ersin'in Survivor hayatı önümden geçiyor ve açıkcası bu senenin en güzel sürpriziydi bizim için. Bugün aldığımız bir haber bizim için şok oldu."

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

'2 KERE ÇEKİM ERTELEDİK'

"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

'OLAYA İYİMSER BAKTIK'

"Dikkat ederseniz bu konseyin çekimini iki kere erteledik. Normal çekimi yapamadık. Çünkü beklemek istedik ama şunu anladık ki, açıklamak zorundayız. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ersin futbol oyununda bir sakatlık geçirdi. Buradaki ilk belirti bizim için yarışmacının 'ben koşamıyorum, yürüyemiyorum' demesi. Ersin'de böyle bir belirti olmayınca biz çok iyimser baktık olaya."

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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TEŞHİS'

"Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek."