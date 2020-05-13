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Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!
Survivor'da Ersin Korkut'un beklenmeyen vedası duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bu hafta Gönüllüler takımdan Berkan ve Ünlüler takımından Mert eleme adayı olarak çıkmıştı. Ancak beklenmeyen veda herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz hafta oynan futbol maçında sakatlanan ve bir haftadır kontrolleri yapılan Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceği öğrenildi. Ersin'in veda haberini duyuran Acun Ilıcalı'nın en üzüldüğü eleme olduğunu söylerken Ersin Korkut'un veda sözleri dikkat çekti. Köpeği Mess'in öldüğünden hala haberi olamayan Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 12:32
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