Survivor'dan elenen Ersin Korkut veda sözleriyle yürek burktu! İlk sözü ölen köpeği Mess oldu!

'BEKLEMEDİĞİMİZ BİR TEŞHİS'

"Ancak ilerleyen günlerde Ersin'in koşmasında zorlanmalar başladı. Bunun üstüne doktorumuz Ulaş 'MR istiyorum' dedi ve dün Ersin MR'a gitti. Çıkan sonucu İstanbul'a gönderdik ve İstanbul'dan hiç ama hiç beklemediğimiz bir teşhis geldi. Doktorumuz Metin Kuş, bu konularda tabii ki danışıyor, konuşuyor ve sonra bizimle irtibata geçiyor. Yaptığı kontroller sonucunda çok ama çok üzülerek açıklamam gerekiyor ki; verdiği karara göre Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek."