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Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü

Survivor 2020 adım adım finale doğru ilerlerken, bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda peş peşe sakatlıklar yaşandı. 4 kişilik kırmızı takımın 5 kişilik mavi takıma karşı mücadele ettiği Survivor'da yarışmanın başından beri performansı ile beğeni toplayan Elif, havuza atladığı sırada sakatlandı. Elif ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kötü haber de Nisa'dan geldi. Parkura çıktığı sırada 3 metre yükseklikten aşağı süşen Nisa'nın yardımına takım arkadaşları koştu. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 10:18
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Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü GALERİ DEVAM EDİYOR

5 aydır izleyici ile buluşan Survivor'da adım adım sona gelinirken 9 yarışmacının çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son dokunulmazlık oyununda yaşanan sakatlıklar yarışmaya damga vurdu

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Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü

Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki mavi takım ile dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takımın da çeyrek final hırsına Elif ve Nisa'nın yaşadığı zor anlar gölge düşürdü.

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Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü

Havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti.

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Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü

Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü

Elif'in yaşadığı talihsiz anların ardından bir kötü haber de Nisa'dan geldi. Sercan ile parkura çıkan Nisa, 3 metre yükseklikten aşağı düştü.