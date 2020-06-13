Survivor’da korkunç kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü

Survivor 2020 adım adım finale doğru ilerlerken, bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda peş peşe sakatlıklar yaşandı. 4 kişilik kırmızı takımın 5 kişilik mavi takıma karşı mücadele ettiği Survivor'da yarışmanın başından beri performansı ile beğeni toplayan Elif, havuza atladığı sırada sakatlandı. Elif ambulansla hastaneye kaldırılırken bir kötü haber de Nisa'dan geldi. Parkura çıktığı sırada 3 metre yükseklikten aşağı süşen Nisa'nın yardımına takım arkadaşları koştu. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar...