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Haberler Galeri Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

Survivor'da oynanan ödül oyununu ünlüler takımı kazanmış ve İsmail Balaban annesiyle telefon konuşması yapmıştı. Annesinin nişanlısıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası şaşkına dönen Balaban, annesinin ardından telefon nişanlısıyla da görüştü. Konuşma sonrası İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni bir hamle geldi. Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın açıklamalarından sonra gündemden düşmeyen Atakan, Instagram'da eskiye döndü.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 23:36
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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın oğlunun nişanlısı Gamze Atakan için, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle gündem olmuştu.

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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

Balaban'ın iletişim oyunundan sonra Acun Ilıcalı'nın, "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" teklifini geri çevirince, Atakan nişanlısıyla olduğu profil fotoğrafını kaldırmış, sayfasındaki kareleri de silmişti.

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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

Dün 'Survivor' yarışması için Dominik Cumhuriyeti'nde olan nişanlısıyla konuşan Gamze Atakan, yeniden profil fotoğrafını Balaban'la olan karesini yaptı.

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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

Atakan, dün Balaban'la yaptığı konuşmasında gözyaşlarını tutamazken şunları söyledi:

"Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Bıraktığın Gamze'yim...

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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle

Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan"