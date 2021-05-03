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Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni hamle
Survivor'da oynanan ödül oyununu ünlüler takımı kazanmış ve İsmail Balaban annesiyle telefon konuşması yapmıştı. Annesinin nişanlısıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası şaşkına dönen Balaban, annesinin ardından telefon nişanlısıyla da görüştü. Konuşma sonrası İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dan yeni bir hamle geldi. Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın açıklamalarından sonra gündemden düşmeyen Atakan, Instagram'da eskiye döndü.
Giriş Tarihi: 03.05.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 23:36
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