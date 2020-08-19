Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

SURVİVOR'DAN SONRA GÖRÜŞMEDİLER

Survivor'ın son günlerine kadar çok yakın olan Cemal Can ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra ayrı düştü.

İddiaya göre, Prag'a ailesinin yanına giden Nisa ve Cemal Can arasında ipler koptu. Birbirinden uzaklaşan iki arkadaşın bu dargınlığı takipçilerine de yansıdı.

