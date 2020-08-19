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Haberler Galeri Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

Survivor 2020'nin birincisi Cemal Can Canseven, sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Canseven'in Instagram hesabı 4 milyon takipçiye ulaşmıştı. Yarışma bitiminden sonra Nisa Bölükbaşı'yla ayrı düşen Canseven 200 bin kişi tarafından takipten çıkarıldı. Bu ani düşüşün nedeni olarak Nisa Bölükbaşı gösterildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:08
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Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

Bu sene Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Cemal Can Canseven taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmıştı. Survivor'daki sempatik tavırlarıyla öne çıkan Cemal Can, bu davranışlarının karşılığını şampiyon olarak almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

Geçtiğimiz ay final yapan Survivor 2020'nin şampiyonu olan Cemal Can Canseven küçük büyük herkesin sevgisini kazanmıştı. Yarışma sürecinde sosyal medyada da büyük ilgi gören Canseven, 5.5 ayda 250 bin takipçiden 4 milyon takipçiye ulaştı.

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Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

TAKİPÇİ SAYISI DÜŞTÜ

Survivor'dan sonra İzmir'e tatile giden Cemal Can dün İstanbul'a döndü. Korona günlerinde sevenleriyle sosyal medya hesabı üzerinden iletişimde olan Canseven'in takipçi sayısındaki düşüş dikkat çekti.

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Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

Yarışma süresince 4 milyon gibi rekor bir takipçi sayısına ulaşan Cemal Can'ı 200 bin kişi takipten çıkardı. Bu ani düşüşün nedeni olarak Nisa Bölükbaşı gösterildi.

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Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?

SURVİVOR'DAN SONRA GÖRÜŞMEDİLER

Survivor'ın son günlerine kadar çok yakın olan Cemal Can ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra ayrı düştü.
İddiaya göre, Prag'a ailesinin yanına giden Nisa ve Cemal Can arasında ipler koptu. Birbirinden uzaklaşan iki arkadaşın bu dargınlığı takipçilerine de yansıdı.