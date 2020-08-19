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Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven’in dikkat çeken düşüşü! Nisa Bölükbaşı ile arasında neler oldu?
Survivor 2020'nin birincisi Cemal Can Canseven, sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Canseven'in Instagram hesabı 4 milyon takipçiye ulaşmıştı. Yarışma bitiminden sonra Nisa Bölükbaşı'yla ayrı düşen Canseven 200 bin kişi tarafından takipten çıkarıldı. Bu ani düşüşün nedeni olarak Nisa Bölükbaşı gösterildi.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:08
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