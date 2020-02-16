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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?

Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 2020 Survivor Gönüllüler takımında kimler var? Survivor 2020 yarışmasında mücadele start alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından toplam 22 yarışmacı önce takımlarının başarısı sonra da bireysel başarı için ter dökecek. TV 8 ekranlarında 16 Şubat akşamı başlayacak yarışmada, yarışmacılar merak ediliyor. Peki, Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? Survivor Gönüllüler takımında kimler var? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 16.02.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 14:54
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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?

2020 Survivor Gönüllüler takımında kimler var? Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir sorusuna programı merakla takip eden izleyiciler yanıt arıyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yapacağı yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler'den oluşan iki takım kıyasıya bir mücadele verecek. Yarışmacılar hem dokunulmazlık hem de ödül oyunlarını kazanmak için çarpışacak. Peki, Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüllüler takımında kimler var? İşte yarışmacılar hakkında merak edilen tüm bilgiler…

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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMDİR?

BURAK YURDUGÖR

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?

CEMAL CAN CANSEVEN

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?

CEYHUN UZUN

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris'e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.
Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?

EVRİM KEKLİK

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kensini şu şekilde tanımlıyor;

Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.

Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.