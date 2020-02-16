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Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var?
Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 2020 Survivor Gönüllüler takımında kimler var? Survivor 2020 yarışmasında mücadele start alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından toplam 22 yarışmacı önce takımlarının başarısı sonra da bireysel başarı için ter dökecek. TV 8 ekranlarında 16 Şubat akşamı başlayacak yarışmada, yarışmacılar merak ediliyor. Peki, Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? Survivor Gönüllüler takımında kimler var? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 16.02.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 14:54
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