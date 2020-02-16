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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?

Survivor 2020 yarışmasında heyecan başlıyor. Ekranların merakla beklenen yarışması Survivor yarışmacıları programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir? Yarışmada 11 kişiden oluşan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıran kırana mücadele verecek. Yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanarak takım olarak başarılı olmaya çalışacak. İşte, Survivor Ünlüler yarışmacıları hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 14:27
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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?

Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Yeni sezonuyla ekranlara dönen Survivor'da heyecan başlıyor. Yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere iki farklı takım mücadele edecek. Peki, Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir? Takımda Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut yer alacak.

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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?

SURVİVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMDİR?

MERT ÖCAL

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?

AYCAN YANAÇ

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?

BARIŞ MURAT YAĞCI

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı.

Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?

DERYA CAN

Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.

Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye'de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.