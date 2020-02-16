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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
Survivor 2020 yarışmasında heyecan başlıyor. Ekranların merakla beklenen yarışması Survivor yarışmacıları programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir? Yarışmada 11 kişiden oluşan Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıran kırana mücadele verecek. Yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunlarını kazanarak takım olarak başarılı olmaya çalışacak. İşte, Survivor Ünlüler yarışmacıları hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 16.02.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 14:27
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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?
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2020 Survivor Ünlüler takımında kimler var? Survivor Ünlüler yarışmacıları kimdir?