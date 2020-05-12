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Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

4 yıl önce Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile nikah masasına oturan Sinan Özen'in geçtiğimiz Şubat ayında ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Henüz iki aylık olan ikizlerden kızı Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya geldi. Bugüne kadar birçok ameliyat geçiren minik Neva için dua isteyen Özen, kızının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Sinan Özen yoğun bakımda olan kızının son durumunu açıkladı SİNAN ÖZEN YOĞUN BAKIMDA OLAN KIZININ SON DURUMUNU AÇIKLADI

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 15:04
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Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

2016 yılında Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen geçtiğimiz Şubat ayında ikiz babası olmuştu.

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Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

57 yaşındaki Sinan Özen ikizlerinden erkek olana Sanberk kız olana da Neva ismini verdi.

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Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

Çiftin ikiz bebek mutluluğu kızları Neva'nın rahatsızlığıyla bozuldu. Henüz iki aylık olan Sinan Özen'in ikizlerinden Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmiş ve birçok ameliyat geçirmişti.

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Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

Sinan Özen'in sevenlerinden kızı için dua istediği üzücü haber sonrası sanatçı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

Kızının beş kez ameliyat olduğunu söyleyen Özen, 'Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz oldu Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda...