Sinan Özen kızı yoğun bakımda olduğunu açıkladı! Neva için dua istedi

Kızının beş kez ameliyat olduğunu söyleyen Özen, 'Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz oldu Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda...