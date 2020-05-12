Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Berk Suyabatmaz'la evliliğini sonlandırmasının ardından gönlünü Allan Hakko'ya kaptıran Burcu Esmersoy, şimdi de Hakko ailesinin gönlünü fethetti. Mart ayından beri aşk yaşadığı Allan Hakko ile karantina sürecini geçiren Esmersoy, sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih tarafından takibe alındı.