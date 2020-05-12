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Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Berk Suyabatmaz'la evliliğini sonlandırmasının ardından gönlünü Allan Hakko'ya kaptıran Burcu Esmersoy, şimdi de Hakko ailesinin gönlünü fethetti. Mart ayından beri aşk yaşadığı Allan Hakko ile karantina sürecini geçiren Esmersoy, sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih tarafından takibe alındı.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 14:26
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Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Sunucu Burcu Esmersoy, mart ayından beri aşk yaşadığı Allan Hakko'dan sonra ailesinin de gönlünü fethetti.

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Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Burcu Esmersoy, Eylül ayında Berk Suyabatmaz ile evliliğini bitirmesinin ardından gönlünü Allan Hakko'ya kaptırdı.

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Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Karantina sürecini sevgilisiyle birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko Ailesi'nin de gönlünü kazandı.

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Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe aldı.

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Burcu Esmersoy Allan Hakko'nun ailesinin gönlünü fethetti!

Son zamanlarda Allan Hakko ile yaşadığı ilişkisi ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Burcu Esmersoy'un özel hayatı mercek altına alındı. Burcu Esmersoy'un makyajsız halini görenler ise inanamadı. İşte Burcu Esmersoy'un şaşırtan makyajsız hali…