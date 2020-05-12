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Hekimoğlu dizisinin yıldızı Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!
Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor Ateş karakteriyle fenomen haline gelen Timuçin Esen özel hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Gurbet Kadını dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Timuçin Esen, gösterdiği başarılı oyunculukla yıllar içinde ekranların vazgeçilmez ismi oldu. Hekimoğlu dizisindeki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. Özel hayatını ve ailesini magazin gündeminden uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte başarılı oyuncunun merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:01
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