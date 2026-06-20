Sinan Akçıl'dan Milli Takım tepkisi: Bilseydim 'Türk'ler gidiyor' yapardım

A Milli Futbol Takımı için 'Türkler Geliyor' adlı marş besteleyen ünlü sanatçı Sinan Akçıl, ay-yıldızlı ekibin turnuvaya erken veda etmesinin ardından sosyal medyada sitemli bir paylaşımda bulundu: "Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil 'Türkler Gidiyor' yapardım."

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Millilerimiz, gruptan çıkma şansını kaybederek turnuvaya veda etti.

DÜNYA KUPASI'NDA KAHREDEN VEDA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında maça istediği gibi başlayamadı. Karşılaşmanın henüz başında kalesinde gördüğü erken golle 1-0 geriye düşen Millilerimiz, kalan dakikalarda rakip kalede gol arasa da aradığı fırsatı bulamadı. 90 dakika sonunda sahadan mağlup ayrılan futbolcularımız ve taraftarlar, turnuvaya veda etmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. BİZİM ÇOCUKLAR EVE DÖNÜYOR

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılım biletini aldığı Kosova galibiyetinin ardından, "Artık marş savaşları başlasın" diyerek hazırladığı "Türkler Geliyor" marşıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, elenmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ÇOK YAZIK" Elenmeye tepki gösteren Akçıl, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası. Çok yazık. Bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' yapardım."

24 YILLIK HASRET KISA SÜRDÜ Hatırlanacağı üzere A Milli Takımımız, play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.