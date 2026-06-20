Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi

Bodrum'da tatil sezonunu açan Kıvanç Tatlıtuğ, fit görünümüyle plajda dikkat çekti. Oğlu Kurt Efe ile geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıyan oyuncu, sosyal medyada "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta tatilin tadını çıkaran çift, mutlu aile pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tatlıtuğ, sportif kimliğiyle bir kez daha göz doldurdu. Jet sörf üzerindeki yeteneklerini sergileyen başarılı oyuncu, günün geri kalanını ise tamamen ailesine ayırdı.

BABA-OĞUL OBJEKTİFLERE YANSIDI Gazete Magazin'in haberine göre; Tatilinin en renkli anlarından biri ise oğlu Kurt Efe ile balık tuttuğu dakikalardı. Oğluyla yakından ilgilenen ve tuttuğu balıkları ona göstererek keyifli anlar yaşayan Tatlıtuğ'un doğal halleri kameralara yansıdı. Başak Dizer ise denize girmek yerine gün boyu güneşlenerek sakin bir gün geçirmeyi tercih etti.

"HİÇ YAŞLANMIYOR" Yakışıklılığıyla bir kez daha kendine hayran bırakan ünlü oyuncuya takipçilerinden de yorum yağdı. Yıllara meydan okuyan ünlü ismin son hali, "Hiç yaşlanmıyor!" yorumlarını beraberinde getirdi.