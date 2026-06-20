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Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bodrum'da tatil sezonunu açan Kıvanç Tatlıtuğ, fit görünümüyle plajda dikkat çekti. Oğlu Kurt Efe ile geçirdiği keyifli anlarla objektiflere yansıyan oyuncu, sosyal medyada "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarıyla gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ta tatilin tadını çıkaran çift, mutlu aile pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 2

Tatlıtuğ, sportif kimliğiyle bir kez daha göz doldurdu. Jet sörf üzerindeki yeteneklerini sergileyen başarılı oyuncu, günün geri kalanını ise tamamen ailesine ayırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 3

BABA-OĞUL OBJEKTİFLERE YANSIDI

Gazete Magazin'in haberine göre; Tatilinin en renkli anlarından biri ise oğlu Kurt Efe ile balık tuttuğu dakikalardı.

Oğluyla yakından ilgilenen ve tuttuğu balıkları ona göstererek keyifli anlar yaşayan Tatlıtuğ'un doğal halleri kameralara yansıdı. Başak Dizer ise denize girmek yerine gün boyu güneşlenerek sakin bir gün geçirmeyi tercih etti.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 4

"HİÇ YAŞLANMIYOR"

Yakışıklılığıyla bir kez daha kendine hayran bırakan ünlü oyuncuya takipçilerinden de yorum yağdı. Yıllara meydan okuyan ünlü ismin son hali, "Hiç yaşlanmıyor!" yorumlarını beraberinde getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 5

Bazı takipçileri de "Orada olsaydım denizi güneşi bırakır, sadece Kıvanç'ı izlerdim", "Kıvanç seni çok seviyoruz" ve "Behlül tatilde" şeklindeki yorumlarla Tatlıtuğ'a olan hayranlıklarını dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 6

2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Tatlıtuğ, mutlu evliliğiyle sık sık örnek çiftler arasında gösteriliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ Bodrum'u salladı! Denizde spor, kıyıda baba-oğul keyfi 7

Gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ikili, son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sıkça kendilerinden söz ettiriyor.

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