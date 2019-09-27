Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak 'ın senaryosunu yazdığı "Dünya Varmış" dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan" dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı "Sihirli Annem" dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, "Duma Duma Dum" adlı programında sunuculuğunu yaptı.