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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...
Sihirli Annem dizisinde Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, 11 yıllık oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz Cumartesi günü dünyaevine girdi. Londra'da gerçekleşen nikah töreni ile evlenen çiftin düğün törenine sadece yakın çevresi katıldı. Ünlü ikili, oldukça sade bir törenle evlendiler. Peki Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın eşi bakın kim...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:45
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