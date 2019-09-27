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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Sihirli Annem dizisinde Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, 11 yıllık oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz Cumartesi günü dünyaevine girdi. Londra'da gerçekleşen nikah töreni ile evlenen çiftin düğün törenine sadece yakın çevresi katıldı. Ünlü ikili, oldukça sade bir törenle evlendiler. Peki Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın eşi bakın kim...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 12:45
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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Sihirli annem dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İnci Türkay, 11 yıllık sevgilisi Atilla Saral ile evlendi.

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

LONDRA'DA SADE BİR NİKAH

Cumartesi günü Londra'da gerçekleşen sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren çifti, bu mutlu gününde yakın çevresi yalnız bırakmadı.

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

11 YILLIK MUTLU BİRLİKTELİK

Geçtiğimiz cumartesi günü nikahı kıyılan çiftin, 11 yıllık beraberliği evlilikle taçlanmış oldu.

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

İnci Türkay, 15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'dce dünyaya gelmiştir. Tanınırlığı Kanal D ekranlarının popüler dizisi Sihirli Annem ile olmuştur.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamladı. Konsevatuar eğitimininin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay Londra'da evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

İlk olarak 2001 yılında Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği ve Levent Kazak 'ın senaryosunu yazdığı "Dünya Varmış" dizisinde "Hülya" rolünde oynadı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan" dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. Daha sonra, belki de hayatının kariyerini yaptığı "Sihirli Annem" dizisinde 2003 ten 2006 ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Çocukların en çok sevdiği ünlüler arasında ilk sıralara yükseldi. Ardından, "Duma Duma Dum" adlı programında sunuculuğunu yaptı.