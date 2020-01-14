Sibel Can'ın küçük oğlu görenleri şoke etti! Sibel Can'ın arabasıyla...

Sibel Can bu kez küçük oğlu Emir Aksüt ile gündeme geldi. Hakan Ural ile evliliğinden 25 yaşlarında Melisa adında bir kızı ve 28 yaşında Engincan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı Sibel Can'ın bu kez de küçük oğlu Emir Aksüt magazin sayfalarında adından söz ettirdi. Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen 19 yaşındaki Emir Aksüt, çapkınlık turundaydı. Kız arkadaşıyla yakalanan Emir Aksüt, magazincileri görünce söylediği söz ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün o sözleri...