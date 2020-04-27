Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin annesini gören şaşırdı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle ekrana damga vuran Aras Bulut İynemli son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli özel hayatıyla magazin dünyasının gündemine oturdu. İynemli, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı ile ilgi odağı oldu. Genç oyuncunun annesi ile pozu sevenlerinin beğenisi topladı.