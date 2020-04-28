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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu
Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan dizide karakterlerin hayatta kalma mücadelesinin insanların içine işlediğini belirten Kıranlı, "Hatice de ölüm tehdidi altında güçlü durmayı başaran umut dolu bir kadın" dedi. İşte Sevinç Kıranlı'nın EDHO ve kendisi hakkında yaptığı özel açıklamalar...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:35
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