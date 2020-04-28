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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hatice'si Sevinç Kıranlı, Günaydın'a özel açıklamalarda bulundu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan dizide karakterlerin hayatta kalma mücadelesinin insanların içine işlediğini belirten Kıranlı, "Hatice de ölüm tehdidi altında güçlü durmayı başaran umut dolu bir kadın" dedi. İşte Sevinç Kıranlı'nın EDHO ve kendisi hakkında yaptığı özel açıklamalar...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 10:35
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

Kariyerinde 23 yılı geride bırakan Sevinç Kıranlı, beş sezondur atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'la evlere konuk oluyor. Bugün sezon finaliyle karşınıza gelecek dizide 'Hatice'yi oynayan Kıranlı'yla; diziyi, salgın nedeniyle değişen yaşamını ve özel hayatını konuştuk.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

* 'Hatice' herkese kol kanat geren, ailesine bağlı tam bir Karadeniz kadını. Sizin için nasıl bir deneyim oldu bu rol?

'Hatice', ailesine bağlı, çok güçlü ve sevilen bir karakter... Senaristlerimiz tarafından çok güzel yazılıyor. Bu dizideki kadın ve erkek karakterlerin gerçek hayatta gördüğümüz güçlü insanlardan farklı bir hayatta kalma mücadeleleri var. Hatice de böyle... Her an ölüm tehdidi ile sevdiğini kaybetme korkusu ile burun buruna yaşıyor ama yine de umut dolu. Uzun süredir ilk defa bu kadar zaman boyunca aynı dizide rol alıyorum. 'Hatice' gibi güzel bir karakterle yol arkadaşlığı yapmak benim için çok keyifli oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

KARAKTERLER İÇİMİZE İŞLİYOR

* 'EDHO' erkeklere hitap eden bir dizi gibi görünse de çok fazla kadın hayranı var...

Bunun sebebi de karakterlerin hepsinin insanın içine işleyen, dokunan, insanca yanlarının olması...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

* Kadın olarak vurdulu kırdılı bir dizide oynamak nasıl?

Değişik bir deneyim. Rol gereği eline silah değmiş bir oyuncuyum ama onu da gerçekten layığıyla tutmayı başarabildim mi bilmiyorum samimiyetle. Eşimden bir gün beni poligona götürmesini rica ettim fakat orada da silahlara karşı pek bir sempatim olmadı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hatice’si Sevinç Kıranlı: EDHO hayatımın dönüm noktası oldu

* Sizin içinizde de sert bir yan var mı?

Herkesin içinde her duygunun var olduğuna inanıyorum. Güçlü duygular barındıran ve durumlara uyum sağlayabilen bir yaradılışımız var. Önemli olan içimizdeki duyguları kontrol altında tutabilmek.