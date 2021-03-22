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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’nin arabası çalıntı çıktı Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’nin arabası çalıntı çıktı
Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yaşadığı ilişkiyi bitirmesinin hemen ardından Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sevgilisinin lüks araçlarını sergileyen Subaşı büyük şok yaşadı. Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 10:38
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mısır asıllı Amerikalı iş insanı Mohammed Alsaloussi hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı Ferrari marka otomobilinin çalıntı olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alsaloussi, sadece 349 adet üretilen 1996 yapımı Ferrari F50 modelini 2019'da 1.95 milyon dolara (14 milyon lira) almıştı.
İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.
MAHKEME KARAR VERECEK
Mohammed Alsaloussi ise aracı çalıntı olduğunu bilmeden aldığını öne sürdü. Aracın kime ait olduğuna mahkeme karar verecek.
YENİ AŞKINI BÖYLE DUYURMUŞTU
Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan sosyal medya fenomeni, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.