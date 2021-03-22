Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’nin arabası çalıntı çıktı

Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yaşadığı ilişkiyi bitirmesinin hemen ardından Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sevgilisinin lüks araçlarını sergileyen Subaşı büyük şok yaşadı. Alsaloussi'nin lüks Ferrarisi'nin çalıntı olduğu ortaya çıktı. İtalyan Paolo Provenzi, aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.