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03 Nisan 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleniyor
Uzun süredir yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi ile Türkiye'ye geldi. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran Subaşı, ardından katıldığı programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Buket Aydın'a konuşan Subaşı, yıl sonunda evlenecekleri itirafında bulundu.
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:10
Uzun süredir Miami'de olan Şeyma Subaşı, birkaç gün önce İstanbul'a geldi. Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Al Saloussi yalnız bırakmadı.
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Şubaşı'nın ardından İstanbul'a gelen Mohammed Al Saloussi, sevgilisinin ailesiyle tanıştı.
Sevgilisine annesinin yaptığı Türk yemeklerini tattıran Şeyma, Al Saloussi'nin kahvesine tuz atıyormuş gibi yaptı. Subaşı paylaşımına "Ona bunu yapmadım" notunu düşerken ikilinin evleneceği iddiaları gündeme geldi.
Buket Aydın'ın canlı yayın programına katılan Şeyma Subaşı, evlilik itirafında bulundu. İşte Subaşı'nın o açıklaması:
"Tam evleniyorum demeyeyim ama. İsteme gibi olmadı tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar. Çok tatlı, çok masum, çok güzel bir ortam oldu. E tabii ki sormadı ama o yola gittiği için öyle oldu. Henüz evlilik teklifi etmedi. Ama evlenmeyi konuştuk. 3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun."