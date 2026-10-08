Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi!

Müge Anlı'nın programında, 18 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu'nun annesinin cenazesi için Artvin'e gittikten sonra eve dönmediğini söyleyen Azerbaycan vatandaşı Sibel Şeyhoğlu'nun yaşadığı dram gündem oldu. Eşinin kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken Sibel, yuvasını korumak için çabalasa da Volkan'ın boşanma kararını değiştiremedi. Programda ayrıca Sibel Şeyhoğlu hakkında dile getirilen çeşitli iddialar da dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu'nun annesinin cenazesine gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirten Azerbaycan vatandaşı Sibel Şeyhoğlu'nun feryadı programa damga vurdu.

Kayınvalidesinin vefatının ardından eşi Volkan Şeyhoğlu'nun cenaze için Artvin'e gittiğini ve sonrasında kendisinden haber alamadığını söyleyen Sibel Şeyhoğlu, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Eşinin ailesinin evliliklerine başından beri müdahale ettiğini ve Volkan'ın ailesinin baskısı altında kaldığını öne süren Sibel Şeyhoğlu, eşinin bir an önce evine dönmesini istediğini dile getirdi.

EŞİNİN EŞYALARINI CANLI YAYINA GETİRDİ Volkan'ın evden ayrılırken üzerinde ince kıyafetler bulunduğunu belirten Sibel Şeyhoğlu, canlı yayına eşinin en sevdiği mont, pantolon ve gömleklerini getirdi. Gözyaşları içinde hasretini dile getiren Sibel Hanım, evliliğinin sona ermesini istemediğini söyledi.

KAYINPEDERİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA Programda gündeme gelen en çarpıcı iddialardan biri ise Sibel Şeyhoğlu'nun kayınpederi Mahmut Şeyhoğlu hakkında oldu. Sibel Hanım, kayınpederinin eşini kendisine geri göndermesi karşılığında kendisinden başka bir kadın bulmasını istediğini öne sürdü.