-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Müge Anlı'nın programında, 18 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu'nun annesinin cenazesi için Artvin'e gittikten sonra eve dönmediğini söyleyen Azerbaycan vatandaşı Sibel Şeyhoğlu'nun yaşadığı dram gündem oldu. Eşinin kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken Sibel, yuvasını korumak için çabalasa da Volkan'ın boşanma kararını değiştiremedi. Programda ayrıca Sibel Şeyhoğlu hakkında dile getirilen çeşitli iddialar da dikkat çekti.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 yıllık eşi Volkan Şeyhoğlu'nun annesinin cenazesine gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirten Azerbaycan vatandaşı Sibel Şeyhoğlu'nun feryadı programa damga vurdu.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 2

Kayınvalidesinin vefatının ardından eşi Volkan Şeyhoğlu'nun cenaze için Artvin'e gittiğini ve sonrasında kendisinden haber alamadığını söyleyen Sibel Şeyhoğlu, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Eşinin ailesinin evliliklerine başından beri müdahale ettiğini ve Volkan'ın ailesinin baskısı altında kaldığını öne süren Sibel Şeyhoğlu, eşinin bir an önce evine dönmesini istediğini dile getirdi.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 3

EŞİNİN EŞYALARINI CANLI YAYINA GETİRDİ

Volkan'ın evden ayrılırken üzerinde ince kıyafetler bulunduğunu belirten Sibel Şeyhoğlu, canlı yayına eşinin en sevdiği mont, pantolon ve gömleklerini getirdi. Gözyaşları içinde hasretini dile getiren Sibel Hanım, evliliğinin sona ermesini istemediğini söyledi.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 4

KAYINPEDERİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Programda gündeme gelen en çarpıcı iddialardan biri ise Sibel Şeyhoğlu'nun kayınpederi Mahmut Şeyhoğlu hakkında oldu. Sibel Hanım, kayınpederinin eşini kendisine geri göndermesi karşılığında kendisinden başka bir kadın bulmasını istediğini öne sürdü.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 5

İDDİALARI REDDETTİ

Canlı yayına bağlanan Volkan Şeyhoğlu ise eşinin iddialarını kabul etmedi. Sibel'in kimlik ve ehliyetini saklayarak kendisine baskı yaptığını, hayatını kısıtladığını ve aşırı kıskanç davrandığını öne süren Volkan Bey, yıllardır boşanmak istediğini söyledi.

Volkan Şeyhoğlu, "Mutsuzum artık, karımı sevmiyorum, ayrılmak istiyorum" diyerek evliliğini bitirmek istediğini açıkça dile getirdi.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 6

KİMSE İKNA EDEMEDİ

Bugünkü canlı yayında Müge Anlı'nın ulaştığı Volkan Şeyhoğlu ile Sibel Şeyhoğlu karşı karşıya geldi. Volkan Bey, eşiyle sarılmak dahi istemezken yıllardır yaşadığı sorunları anlatarak boşanmak istediğini yineledi.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 7

"AYRILIK KORKUSUYLA GÖZÜM KÖR OLDU"

Sibel Şeyhoğlu ise eşinin sözlerine tepki göstererek yuvasının yıkılmasını istemediğini dile getirdi. Gözyaşları içinde konuşan Sibel,"Beni aldığın gibi bıraksaydın. Ayrılık korkusuyla sağ gözüm kör oldu. Yuvam yıkılmasın istiyorum." sözleriyle yaşadığı üzüntüyü anlattı.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 8

"GENÇLİĞİMİ GERİ VER" DİYEREK EŞİNE SİTEM ETTİ

Programda Sibel Şeyhoğlu'nun gençlik fotoğrafı da ekrana getirildi. Fotoğrafını gören Sibel, eşine "Gençliğimi geri ver." diyerek sitem etti.

Sibel'in sözlerine karşılık veren Volkan Şeyhoğlu ise "Bir sus da kulağım rahatlasın. 18 yıldır hayatımdasın, boşanalım." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 9

Gerilimin yükseldiği anlarda Müge Anlı, çifti sakinleştirmek amacıyla birlikte yemek yemelerini teklif etti. Anlı, "Gelin sizi yemeğe gönderelim." derken Volkan Şeyhoğlu bu teklifi kabul etmedi ve boşanmak istediğini bir kez daha dile getirdi.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 10

"BİR DERİ BİR KEMİKTİ"

Sibel Hanım, eşine çeşit çeşit yemekler hazırladığını anlatırken, "Yemedim, yedirdim; giymedim, giydirdim." sözleriyle yıllar boyunca Volkan'ın ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Müge Anlı’da Sibel ve Volkan Şeyhoğlu karşı karşıya geldi! 11

"BİR DERİ BİR KEMİKTİ"

Öte yandan Volkan Şeyhoğlu'nun Artvin'deki komşuları ve akrabaları da canlı yayına bağlanarak genç adamın evliliğinde büyük baskı gördüğünü öne sürdü. Komşusu Haydar Ali, Volkan'ın ailesinden uzak tutulmaya çalışıldığını iddia ederek, "Buraya annesinin cenazesine geldiğinde ayakta duramıyordu, çok zayıftı, bakımsızdı. Telefonunu bile eline alamıyordu." ifadelerini kullandı.

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti
Sonraki Galeri
Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin