Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti
Türkiye'de yakaladığı şöhreti yurt dışına taşıyan Can Yaman, yeni imajıyla yeniden gündemde. Uzun saçlarını kestiren ünlü oyuncu, bu kez sakallarına da veda etti. Yaman'ın son hali dikkat çekti.
Can Yaman denildiğinde akıllara gelen yapımlardan biri olan Erkenci Kuş, oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip. Demet Özdemir'le başrolü paylaşan Yaman, dizide canlandırdığı fotoğrafçı Can Divit karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun saçları, gür sakalları ve karaktere özel tarzı da oyuncunun o dönemdeki imajının ayrılmaz parçaları arasında yer aldı.
Yaman, Özge Gürel'le başrollerini paylaştığı Dolunay dizisiyle de Türkiye'deki popülerliğini artırdı. Romantik komedi türündeki yapımlarla elde ettiği başarıyı yurt dışına taşıyan oyuncu, özellikle İtalya'da gördüğü yoğun ilginin ardından kariyerine burada devam etti.
SAÇ VE SAKAL GİTTİ
Projeleri değiştikçe imajında da yeniliklere giden Can Yaman, uzun süre kullandığı gür sakallarını yeniden kesti. Ünlü oyuncu, nisan ayında da sakal ve bıyıklarını keserek daha önce alışılan görünümünden farklı bir tarzla kamera karşısına geçmişti.
YÜZ HATLARI DİKKAT ÇEKTİ
Yaman'ın son görüntüsünde ise tıraşlı yüzü ön plana çıktı. Oyuncunun saçlarını öne doğru dağınık şekilde kullandığı görülürken, dalgalı saçlarındaki açık tonlar da yeni imajının dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
"BAZILARI GERİ DÖNECEK"
Yeni projesinden de söz eden Yaman, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Yeni bir rekor, yeni bir ritim, yeni bir yüz. 'BRO' beni daha önce hiç yapmadığım şeyleri yapmaya zorladı. Bazıları geri dönecek :) Bugün çılgın ve inanılmaz derecede eğlenceli bir yolculuk sona erdi. En iyi dileklerimle!"