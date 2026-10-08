"Lise 1'de karar verdim hukuk okumaya. O zamanlar lise 2'ye geçerken tercih yapılıyordu. Açıkçası babam hukuk okumamı söyledi. Benimle beş dakika kadar konuştu, ben hemen ikna oldum."

Hukuk okumaya nasıl karar verdiğini anlatan Yaman, bu konuda babasının yönlendirmesinin etkili olduğunu söyledi:

Babasının kendisine "Avukat ol, sonra ne yaparsan yap" dediğini aktaran Yaman, bu sözün yıllar sonra gerçekleştiğini ifade etti:

"Hukukun ve tıbbın çok ayrıcalıklı alanlar olduğunu söyledi bana. 'Avukat ol, sonra ne yaparsan yap' dedi. Hakikaten de öyle oldu, oyunculuk yapmaya başladım. Ama avukatlık her zaman bir kartvizit."

2012 yılında hukuk fakültesinden mezun olduğunu belirten Yaman, ardından 1,5 yıl staj yaptığını ve 2014 yılında avukatlık ruhsatını aldığını söyledi. Yaman, ruhsatını aldıktan sonra dünyaca tanınan PricewaterhouseCoopers'ta avukat olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Vergi hukuku alanında çalıştığını ifade eden Yaman, mesleği bırakma kararını ise şu sözlerle anlattı:

"Vergi hukuku. Çok sıkıcı denebilir. Sıkıcı bulduğum için zaten altı ay sonra tatile gittim ve bir daha dönmedim. Beni ekranda gördüler sonrasında."

OYUNCULUK SERÜVENİ BÖYLE BAŞLADI

Avukatlığı bıraktıktan sonra oyunculuğa nasıl adım attığını da anlatan Yaman, bir kız arkadaşının vesilesiyle Cüneyt ve İlker ile tanıştığını söyledi. Bu kişilerin kendisine inanarak özel oyunculuk dersleri vermek istediğini belirten Yaman, başlangıçta bu teklifin avukatlık mesleğine de fayda sağlayacağını düşündüğünü ifade etti:

"Bir kız arkadaşım vesilesiyle Cüneyt ve İlker'le tanıştım. Bana çok inandılar, özel oyunculuk dersi vermek istediler. Ben de avukatlığa da faydası olur diye düşünerek kabul ettim. Bu şekilde başladı. Fakültede hep oyunculuk, drama, beden dili dersi alın diye tavsiye edilirdi zaten, vakit bulamıyordum."

Can Yaman'ın avukatlıkla başlayan kariyeri, bu süreçte aldığı oyunculuk eğitimlerinin ardından televizyon dünyasına uzandı. Yaman, daha sonra oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.