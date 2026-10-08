-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'de yakaladığı şöhreti yurt dışına taşıyan Can Yaman, yeni imajıyla yeniden gündemde. Uzun saçlarını kestiren ünlü oyuncu, bu kez sakallarına da veda etti. Yaman'ın son hali dikkat çekti.

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 1

Can Yaman denildiğinde akıllara gelen yapımlardan biri olan Erkenci Kuş, oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahip. Demet Özdemir'le başrolü paylaşan Yaman, dizide canlandırdığı fotoğrafçı Can Divit karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun saçları, gür sakalları ve karaktere özel tarzı da oyuncunun o dönemdeki imajının ayrılmaz parçaları arasında yer aldı.

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 2

Yaman, Özge Gürel'le başrollerini paylaştığı Dolunay dizisiyle de Türkiye'deki popülerliğini artırdı. Romantik komedi türündeki yapımlarla elde ettiği başarıyı yurt dışına taşıyan oyuncu, özellikle İtalya'da gördüğü yoğun ilginin ardından kariyerine burada devam etti.

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 3

SAÇ VE SAKAL GİTTİ

Projeleri değiştikçe imajında da yeniliklere giden Can Yaman, uzun süre kullandığı gür sakallarını yeniden kesti. Ünlü oyuncu, nisan ayında da sakal ve bıyıklarını keserek daha önce alışılan görünümünden farklı bir tarzla kamera karşısına geçmişti.

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 4

YÜZ HATLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yaman'ın son görüntüsünde ise tıraşlı yüzü ön plana çıktı. Oyuncunun saçlarını öne doğru dağınık şekilde kullandığı görülürken, dalgalı saçlarındaki açık tonlar da yeni imajının dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 5

"BAZILARI GERİ DÖNECEK"

Yeni projesinden de söz eden Yaman, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Yeni bir rekor, yeni bir ritim, yeni bir yüz. 'BRO' beni daha önce hiç yapmadığım şeyleri yapmaya zorladı. Bazıları geri dönecek :) Bugün çılgın ve inanılmaz derecede eğlenceli bir yolculuk sona erdi. En iyi dileklerimle!"

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 6

AVUKATLIKTAN OYUNCULUĞA GEÇİŞ HİKÂYESİ

Peki, Can Yaman'ın oyuncu olmadan önce avukatlık yaptığını biliyor muydunuz?

Can Yaman, önce İtalyan Lisesi'ni, ardından hukuk fakültesini dereceyle tamamladı. Hukuk eğitiminin ardından avukatlık yapan Yaman, bir süre sonra bu mesleği bırakarak oyunculuğa yöneldi. Ünlü oyuncu, yıllar önce Hürriyet'e verdiği röportajda avukatlıktan oyunculuğa geçiş sürecini anlattı.

"AVUKATLIKTAN SIKILDIM, OYUNCULUĞA BAŞLADIM"

Hukuk okumaya nasıl karar verdiğini anlatan Yaman, bu konuda babasının yönlendirmesinin etkili olduğunu söyledi:

"Lise 1'de karar verdim hukuk okumaya. O zamanlar lise 2'ye geçerken tercih yapılıyordu. Açıkçası babam hukuk okumamı söyledi. Benimle beş dakika kadar konuştu, ben hemen ikna oldum."

Can Yaman sakallarını yeniden kesti! Ünlü oyuncunun yeni imajı dikkat çekti 7

Babasının kendisine "Avukat ol, sonra ne yaparsan yap" dediğini aktaran Yaman, bu sözün yıllar sonra gerçekleştiğini ifade etti:

"Hukukun ve tıbbın çok ayrıcalıklı alanlar olduğunu söyledi bana. 'Avukat ol, sonra ne yaparsan yap' dedi. Hakikaten de öyle oldu, oyunculuk yapmaya başladım. Ama avukatlık her zaman bir kartvizit."

2012 yılında hukuk fakültesinden mezun olduğunu belirten Yaman, ardından 1,5 yıl staj yaptığını ve 2014 yılında avukatlık ruhsatını aldığını söyledi. Yaman, ruhsatını aldıktan sonra dünyaca tanınan PricewaterhouseCoopers'ta avukat olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Vergi hukuku alanında çalıştığını ifade eden Yaman, mesleği bırakma kararını ise şu sözlerle anlattı:

"Vergi hukuku. Çok sıkıcı denebilir. Sıkıcı bulduğum için zaten altı ay sonra tatile gittim ve bir daha dönmedim. Beni ekranda gördüler sonrasında."

OYUNCULUK SERÜVENİ BÖYLE BAŞLADI

Avukatlığı bıraktıktan sonra oyunculuğa nasıl adım attığını da anlatan Yaman, bir kız arkadaşının vesilesiyle Cüneyt ve İlker ile tanıştığını söyledi. Bu kişilerin kendisine inanarak özel oyunculuk dersleri vermek istediğini belirten Yaman, başlangıçta bu teklifin avukatlık mesleğine de fayda sağlayacağını düşündüğünü ifade etti:

"Bir kız arkadaşım vesilesiyle Cüneyt ve İlker'le tanıştım. Bana çok inandılar, özel oyunculuk dersi vermek istediler. Ben de avukatlığa da faydası olur diye düşünerek kabul ettim. Bu şekilde başladı. Fakültede hep oyunculuk, drama, beden dili dersi alın diye tavsiye edilirdi zaten, vakit bulamıyordum."

Can Yaman'ın avukatlıkla başlayan kariyeri, bu süreçte aldığı oyunculuk eğitimlerinin ardından televizyon dünyasına uzandı. Yaman, daha sonra oyunculuk kariyerinde elde ettiği başarıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı
Sonraki Galeri
Ekin Türkmen sosyal medya hakkındaki görüşünü açıkladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin