Zerrin Tekindor’a seyirciden Bergüzar Korel uyarısı!

Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor, sahnede eğlenceli anlar yaşadı. Tekindor'un Ergenç'in sakalına dokunduğu sırada bir izleyicinin "Ama Bergüzar var!" sözleri salonda tebessüm yaratırken, Bergüzar Korel'in verdiği tepki dikkat çekti.

Arthur Miller'ın dünyaca ünlü eseri "Satıcının Ölümü" ile aynı tiyatro sahnesini paylaşan Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor, sezon açılış partisinde bir araya geldi.

"AMA BERGÜZAR VAR" Gecede yaşanan eğlenceli anlardan biri ise Zerrin Tekindor'un Halit Ergenç'in sakalına dokunmasıyla yaşandı. Tekindor, rol arkadaşının sakalını okşadığı sırada salondan bir izleyici, "Ama Bergüzar var!" diye seslendi.

Seyircinin bu sözleri üzerine Zerrin Tekindor, "Bergüzar her zaman var." yanıtını verdi. Tekindor'un esprili cevabı salonda tebessüm yaratırken, Bergüzar Korel de yaşanan diyaloğa dahil oldu. Korel, gülerek "Ne için dediler?" diye sordu.

2. Sayfa'nın haberine göre, Gecenin ilerleyen dakikalarında Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de birlikte sahne aldı. Çift, peş peşe şarkılar söyleyip dans ederek davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 7 Ağustos 2009 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor. Binbir Gece dizisinin setinde başlayan birlikteliklerini uzun yıllardır sürdüren çiftin çocuklarının isimleri ve doğum yılları ise şöyle: