Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer alan ve ardından Atiye'de rol alan Deniz Işın asıl çıkışını Masumiyet dizisinde yakaladı. Adını geniş kitlelere duyurdu ve akabinde Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı oldu.