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Haberler Galeri Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Sevmek Zamanı'nda canlandırdığı Firuze karakteriyle ekrana dönen Deniz Işın gündeme oturdu. İlk olarak 2019 yılında izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, özel hayatıyla da yakında takibe alındı. Oyunculuk performansıyla göz dolduran Deniz Işın'ın gerçek mesleği ise herkesi şaşkına çevirdi. Deniz Işın'ın eski mesleği bakın neymiş...

Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 16:14
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Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Oyunculuk kariyerinden önce reklamlarda rol alan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyuran Deniz Işın, kısa zamanda şöhreti yakaladı. İlk olarak 2019 yılında ekranlara gelen Her Yerde Sen dizisinde rol alan Deniz Işın, yeteneğini konuşturmayı başardı.

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Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

2020 yılında Sefirin Kızı dizisinde Doktor Sahra karakteri ile yer alan ve ardından Atiye'de rol alan Deniz Işın asıl çıkışını Masumiyet dizisinde yakaladı. Adını geniş kitlelere duyurdu ve akabinde Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı oldu.

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Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Deniz Işın, ATV'nin yaz dizisi Sevmek Zamanı'nda Firuze karakteriyle ekranlara geri döndü. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Deniz Işın'ın gerçek mesleği ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

İşte Deniz Işın'ın asıl mesleği...

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Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...

İBRAHİM ÇELİKKOL - BASKETBOLCU