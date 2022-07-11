11 Temmuz 2022, Pazartesi
Sevmek Zamanı’nın Firuze’si Deniz Işın hakkındaki gerçekle şaşırttı! Oyuncu olmasaydı...
Sevmek Zamanı'nda canlandırdığı Firuze karakteriyle ekrana dönen Deniz Işın gündeme oturdu. İlk olarak 2019 yılında izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla kariyerinde hızla yükselen oyuncu, özel hayatıyla da yakında takibe alındı. Oyunculuk performansıyla göz dolduran Deniz Işın'ın gerçek mesleği ise herkesi şaşkına çevirdi. Deniz Işın'ın eski mesleği bakın neymiş...
Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 16:14
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