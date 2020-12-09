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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sevgilisinden Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk jest! Sevgilisinden Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk jest!
Katıldığı programda yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepkilerin odağında olan Öykü Çelik son olarak Survivor 2021 kadrosuna katıldığı yönündeki haberler ile yeniden gündeme oturdu. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan ve Survivor 2021'e katılacağı yönündeki haberler soruldu. Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği özel şoförlü milyonluk araç ile gezdiği ise dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 17:19
Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik son olarak Survivor 2021 kadrosuna katıldığı yönündeki haberler ile gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR "MİNİ ETEK GİYEN KIZ İLE BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?"
Geçen haftalarda corona virüsü tehdidine rağmen kalabalık ev partilerine katıldığı için eleştirilen Öykü Çelik, "5 kişi linç ettiyse 20 kişi 'Beni neden çağırmadın?' dedi.
Ama o 5 kişiye çok takıldım. 'Senin yüzünden 1 yaşındaki çocuğum Covid oldu' diyenler beni çok rahatsız etti. Ben parti parti gezen biri değilim. Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" demişti.
Oyuncunun bu sözleri Twitter'da gündem olmuş, sosyal medyada tepki yağmıştı.
Son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Öykü Çelik önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan ve Survivor 2021' katılacağı yönündeki haberler soruldu.