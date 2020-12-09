Sevgilisinden Öykü Çelik'e sevgilisi İsmail Berhan'dan milyonluk jest!

Ama o 5 kişiye çok takıldım. 'Senin yüzünden 1 yaşındaki çocuğum Covid oldu' diyenler beni çok rahatsız etti. Ben parti parti gezen biri değilim. Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" demişti.