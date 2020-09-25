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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Kadir Çetinçalı'ya dava açmıştı. Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve dava uzlaştırma büroya gönderilmişti. Sarıkaya Kerem Çetinçalı'yı bir şartla affetti.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:21
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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile iş adamı Ali Koç'un aşk yaşadığı iddiaları bir dönem sosyal medya gündemine oturmuştu.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Yorumcu olan Kadir Çetinçalı, sosyal medya hesabından Sarıkaya ile Koç'un aşk yaşadığını ileri süren bir mesaj paylaşmıştı.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Mesaj sonrası Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Yürütülen soruşturma kapsamında dosya, uzlaştırma büroya gönderildi ve bir uzlaştırmacı atandı.

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Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Sarıkaya, Çetinçalı'nın bir kadın dayanışma derneğine maddi bağışta bulunması karşılığında şikayetinden vazgeçebileceğini söyledi.