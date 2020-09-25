Serenay Sarıkaya son noktayı koydu! Bir şartla affetti…

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından Ali Koç ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atan Kadir Çetinçalı'ya dava açmıştı. Sarıkaya, kendisine hakaret edildiğini ileri sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş ve dava uzlaştırma büroya gönderilmişti. Sarıkaya Kerem Çetinçalı'yı bir şartla affetti.