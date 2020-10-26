Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yılın son aylarında aşk yaşamaya başlayan ve Atina tatilinde ilk kez kameralara yakalanan ikili aşklarını göz önünde yaşamaya başlamıştı. Bir süre önce aralarının bozuk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikiliden ayrılık haberi geldi.