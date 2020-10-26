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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yılın son aylarında aşk yaşamaya başlayan ve Atina tatilinde ilk kez kameralara yakalanan ikili aşklarını göz önünde yaşamaya başlamıştı. Bir süre önce aralarının bozuk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikiliden ayrılık haberi geldi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 17:03
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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldığını açıkladı.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

tv100'ün haberine göre; bugün ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!

İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.