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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz aşkı bitti!
Aşklarıyla bu yıla damga vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz yılın son aylarında aşk yaşamaya başlayan ve Atina tatilinde ilk kez kameralara yakalanan ikili aşklarını göz önünde yaşamaya başlamıştı. Bir süre önce aralarının bozuk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikiliden ayrılık haberi geldi.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 17:03
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldığını açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
tv100'ün haberine göre; bugün ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu.
Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.
Geçtiğimiz yıl sonunda birlikte olmaya başlayan çift, ilk olarak Yunanistan'da birlikte görüntülenmişti. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.