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Haberler Galeri Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'la aşk iddialarına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu günlerde Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının iş insanı Mehmet Dinçerler'le evlenmesinin ardından konu kapanmıştı. Fakat geçen aylarda Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliklerini bitiren Hadise, Reza Zarrab ile yeniden gündeme geldi. Daha öncesinde Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu dile getiren sunucu Seren Serengil, bu defa "Ebru Gündeş'in intikamını alacağım" diyerek bambaşka açıklamalar yaptı. Serengil, kanıtları tek tek yayınlayacağını da duyurdu. Bu açıklamaların ardından Hadise'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımını gören Serengil de video verdiği yanıtta Hadise'nin Reza Zarrab'a "Haberler çıkarsa intihar ederim" dediğini iddia etti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:37
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Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

Hadise'nin O Ses Türkiye programında jüri koltuğunu paylaştığı Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

Ardından da Hadise iddiaları yalanlamış ve popçunun Mehmet Dinçerler ile evlenmesinin ardından bu iddialar son bulmuştu.

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Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

Fakat 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini bitiren Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddia ile yeniden gündeme geldi.

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Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

HADİSE İDDİALARA CEVAP VERDİ

İddialarla ilgili açıklamada bulunan Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki, haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim, kişisel kin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumu zedeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim! Benim için ahlakın özü, üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için, ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımı zedeleyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır"

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Seren Serengil’in “Ebru Gündeş’in intikamını alacağım” sözlerinin ardından Hadise suskunluğunu bozdu! ‘Reza haberler çıkarsa intihar ederim’

"BU HİKAYEDE YANAN MEHMET DİNÇERLER OLDU"

Hadise'nin bu sözleri Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali ile Seren Serengil'i sinirlendirdi. Bircan Bali açıklamanın ardından sunuculuğunu üstlendiği programda şunları söyledi: "Bu hikayede yanan Mehmet Dinçerler oldu.