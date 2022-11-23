Hadise'nin 'SUSMAYACAĞIM' paylaşımına Seren Serengil'den videolu yanıt: 'Reza haberler çıkarsa intihar ederim'

Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'la aşk iddialarına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu günlerde Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı öne sürülen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının iş insanı Mehmet Dinçerler'le evlenmesinin ardından konu kapanmıştı. Fakat geçen aylarda Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliklerini bitiren Hadise, Reza Zarrab ile yeniden gündeme geldi. Daha öncesinde Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını okuduğunu ve ikilinin kayalıklarda el ele fotoğrafı olduğunu dile getiren sunucu Seren Serengil, bu defa "Ebru Gündeş'in intikamını alacağım" diyerek bambaşka açıklamalar yaptı. Serengil, kanıtları tek tek yayınlayacağını da duyurdu. Bu açıklamaların ardından Hadise'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımını gören Serengil de video verdiği yanıtta Hadise’nin Reza Zarrab’a “Haberler çıkarsa intihar ederim” dediğini iddia etti. İşte ayrıntılar…

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