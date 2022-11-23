Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: "Yettiniz"

Özel hayatında yaşadığı çalkantılarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, son olarak Mert Aydın'la aldığı ayrılık kararıyla gündem oldu. Evliliği 40 gün süren oyuncu sosyal medyadan yapılan paylaşımlara isyan etti. "Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor" diyen Boluğur o yorumlara ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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