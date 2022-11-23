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Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: "Yettiniz"

Özel hayatında yaşadığı çalkantılarla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, son olarak Mert Aydın'la aldığı ayrılık kararıyla gündem oldu. Evliliği 40 gün süren oyuncu sosyal medyadan yapılan paylaşımlara isyan etti. "Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor" diyen Boluğur o yorumlara ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:27
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Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: Yettiniz

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, rol aldığı yapımlarla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olmuştu.

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Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: Yettiniz

2015 yılında nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de anlaşmalı olarak boşanan Boluğur, daha sonra oyunculuğa ara vermişti.

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Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: Yettiniz

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden oyuncu, son ekim ayında evlendiği DJ Mert Aydın'la ayrılık kararı alarak gündeme geldi.

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Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: Yettiniz

Boluğur, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamayla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Merve Boluğur daha fazla dayanamayıp isyan etti! O yorumlara ateş püskürdü: Yettiniz

Akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara ateş püsküren Merve Boluğur, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: