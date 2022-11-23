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Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş

Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmiş, yeni dövmeleri dikkat çekmişti. Baba olduktan sonra vücuduna oğlunun ayak izini ve bir gül motifli dövme yaptıran oyuncu "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" diyen Tatlıtuğ'un yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:03
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Kıvanç Tatlıtuğ’un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni dövmesiyle dikkat çekmişti. Yakışıklı oyuncunun, "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" dediği dövmesinin sırrı çözüldü.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrını açıkladığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş

"Başarılı oyunculuk kariyeri ve örnek aile yaşantısıyla gıptayla bakılan isimlerin başında gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez dövmeleriyle gündemde.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş

Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş

Edindiğim bilgiye göre; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıtmış.