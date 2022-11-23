23 Kasım 2022, Çarşamba
Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı dövmenin sırrı çözüldü! Hem eşinin hem kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş
Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmiş, yeni dövmeleri dikkat çekmişti. Baba olduktan sonra vücuduna oğlunun ayak izini ve bir gül motifli dövme yaptıran oyuncu "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" diyen Tatlıtuğ'un yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü.
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:03
- 1
- 108
- 2
- 108
- 3
- 108
- 4
- 108
- 5
- 108