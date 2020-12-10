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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Serdar Ortaç’ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu! Serdar Ortaç’ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu!
Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verirken, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri ünlü şarkıcının verdiği cevabı ti'ye aldı. İşte o çok konuşulan paylaşım...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:47
Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyada olay oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna Serdar Ortaç'ın yanıtı alay konusu oldu.
50 yaşındaki popçunun Instagram hesabından yayınladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verdi.
24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra şu yanıtı verdi:
"Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."