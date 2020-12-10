Serdar Ortaç’ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu!

Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt verirken, antilop yerine antrikot dediği o anlar Twitter'da binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri ünlü şarkıcının verdiği cevabı ti'ye aldı. İşte o çok konuşulan paylaşım...