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Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!
Serdar Ortaç kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Seçil Gür ile ayrılığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ayrılık haberini Ortaç'ın paylaşımından öğrendiğini söyleyen Seçil Gür, 'Serdar'ın psikolojisi iyi değil' demişti. Sonrasında açıklama yapan Serdar Ortaç Orhan Gencebay'ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıklayarak aşk diyetine girdiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 28.03.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 09:42
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