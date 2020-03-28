Serdar Ortaç Seçil Gür ayrılığı sonrası aşk diyetine girdi!

'O ZAMAN EVLİ DEĞİLDİM'

Özel hayatında yalnızlığı seçen Ortaç, bir de ilginç açıklamada bulundu: "Yıllar önce evli değilken Orhan Abi bana bir tavsiye vermişti. 'Hayatta mutlu olmak istiyorsan 3 kelimeyi dilinden düşürme evlat. O üç kelime; haklısın, olabilir, tabii... Eğer dediğimi yaparak yaşarsan kimseyi üzmezsin ve mutlu olursun' demişti. Artık bu öğüdü tutacağım."