Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Milyonları ekran başına kilitledi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne ünlü sanatçı Serdar Ortaç konuk oldu. Sosyal medyada gündem olan Milyoner'in yılbaşı özel bölümü ve Serdar Ortaç'ın yarışmadaki performansı çok konuşuldu. İşte yılbaşı özel bölümüne damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 01:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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