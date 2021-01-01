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Haberler Galeri Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Milyonları ekran başına kilitledi

Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Milyonları ekran başına kilitledi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne ünlü sanatçı Serdar Ortaç konuk oldu. Sosyal medyada gündem olan Milyoner'in yılbaşı özel bölümü ve Serdar Ortaç'ın yarışmadaki performansı çok konuşuldu. İşte yılbaşı özel bölümüne damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 01:12 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 01:17
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Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!

Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüyle izleycileri ile buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!

Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışmasının özel bölümüne konuk oldu.

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Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!

Büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisini ekranları başına kilitlerken sosyal medyada da gündem oldu.

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Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!

Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya "Binlerce dansöz var" şarkısıyla giriş yaparak adeta izleyenleri coşturdu.

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Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de! Bakın kaç liralık soruyu gördü!

Kenan İmirzalıoğlu da o anlara alkış tutarak eşlik etti.