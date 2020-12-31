Serhat Kılıç kimdir? Tv8'de ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının 2021 yılbaşı özel programı bugün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı özel programında dikkat çeken isimlerden biri de Serhat Kılıç oldu. Ünlü oyuncunun hayat hikayesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? İşte Serhat Kılıç'ın hayat hikayesi...