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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? Serhat Kılıç kimdir? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına ünlü oyuncu Serhat Kılıç konuk oluyor. Serhat Kılıç'ın sergilediği performans izleyiciler tarafından alkış topladı. İnternet üzerinde ünlü oyuncunun hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 31.12.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 19:11
Serhat Kılıç kimdir? Tv8'de ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasının 2021 yılbaşı özel programı bugün ekranlara geliyor. Ünlü isimlerin konuk olduğu yılbaşı özel programında dikkat çeken isimlerden biri de Serhat Kılıç oldu. Ünlü oyuncunun hayat hikayesi, internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? İşte Serhat Kılıç'ın hayat hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR SERHAT KILIÇ KİMDİR?
Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu.
Kariyeri boyunca Anadolu'nun farklı yerlerinde turneye çıkan oyuncunun, ilk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.
1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı.
2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.