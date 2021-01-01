Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız yıllar önce bakın hangi mesleği icra etmiş! Herkesi şaşırttı

ATV'nin Türk televizyonlarında çığır açacak olan dizisi Akıncı yayına girmek için geri sayım yaparken dizide başrol olarak boy gösterecek olan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair her detay merak konusu oldu. Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair araştırmalar yapan milyonlar yıllar önce Portekiz'de icra ettiği sporu öğrenince şaşkına döndü. İşte Şükrü Yıldız'la ilgili bilinmeyen o gerçek...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 05:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 05:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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