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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız yıllar önce bakın hangi mesleği icra etmiş! Herkesi şaşırttı Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız yıllar önce bakın hangi mesleği icra etmiş! Herkesi şaşırttı ATV'nin Türk televizyonlarında çığır açacak olan dizisi Akıncı yayına girmek için geri sayım yaparken dizide başrol olarak boy gösterecek olan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair her detay merak konusu oldu. Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair araştırmalar yapan milyonlar yıllar önce Portekiz'de icra ettiği sporu öğrenince şaşkına döndü. İşte Şükrü Yıldız'la ilgili bilinmeyen o gerçek... Giriş Tarihi: 01.01.2021 05:43 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 05:49
Akıncı'nın başrolü Şükrü Özyıldız renkli özel hayatıyla milyonların dikkatini çekti. Şükrü Özyıldız'ın yıllar önce icra ettiği sporu duyanlar oldukça şaşırdı. İşte başta Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin eski meslekleri...
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Başarılı oyunculuğuyla dünyanın dört bir tarafından adını duyuran Tuba Büyüküstün dekor ve sahne tasarımı eğitimi aldı.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. Ünlü bir aktör olmasaydı belki de başarılı bir akademisyen olurdu.
YILDIZ TİLBE
Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içindeydi. Yıldız Tilbe o dönemlerde, tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı.
EBRU GÜNDEŞ
Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan ve erken yaşta çalışmaya başlayan Ebru Gündeş, bir dönem konfeksiyon işçisi olarak çalıştı.