Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

Rekortmen bir ATV dizisi olarak şimdiden unutulmazlar arasına giren Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si sosyal medyanın konuştuğu isimler oldu. Tahir rolündeki Ulaş Tuna Astepe ile Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın özel hayatlarını mercek altına alan Sen Anlat Karadeniz izleyicisi gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Öykü Gürman ve Ulaş Tuna Astepe arasındaki boy farkı dikkat çekti.