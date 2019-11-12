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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

Rekortmen bir ATV dizisi olarak şimdiden unutulmazlar arasına giren Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si sosyal medyanın konuştuğu isimler oldu. Tahir rolündeki Ulaş Tuna Astepe ile Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın özel hayatlarını mercek altına alan Sen Anlat Karadeniz izleyicisi gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü. Sen Anlat Karadeniz'in yıldızları Öykü Gürman ve Ulaş Tuna Astepe arasındaki boy farkı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 16:59
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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Asiye rolünü canlandıran Öykü Gürman ile Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, sevenlerinin ilgi odağı oldu. İnternet dünyasında özel hayatları araştırılan Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncuları Öykü Gürman ve Ulaş Tuna Astepe'nin boyları merak konusu oldu.

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

Öykü Gürman ve Ulaş Tuna Astepe'nin boylarını merak eden sevenleri gerçeği öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncuları ve ünlülerin boyları.

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

ULAŞ TUNA ASTEPE - 189 CM

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

ÖYKÜ GÜRMAN 169 - CM

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Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ve Asiye'si arasındaki gerçek

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM