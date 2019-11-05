Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

Oyunculukta olduğu gibi şarkı söylemekte de başarılı olan Öykü Gürman, sevenlerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hayranlarının ilgi odağı olan Öykü Gürman'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Öykü Gürman kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...