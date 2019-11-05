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Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü
ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, sahne hayatından da kopamıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öykü Gürman, sahneden görüntülerini paylaştı. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si olarak ilgi gören Öykü Gürman, şarkı söylemekten vazgeçemiyor. İşte Öykü Gürman'ın sahnedeki o görüntüleri.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 14:38
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