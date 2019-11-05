05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Öykü Gürman, sahne hayatından da kopamıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Öykü Gürman, sahneden görüntülerini paylaştı. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si olarak ilgi gören Öykü Gürman, şarkı söylemekten vazgeçemiyor. İşte Öykü Gürman'ın sahnedeki o görüntüleri.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 14:38
  • 1
  • 32
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman, sahneden inmiyor. Şarkılarıyla da sevenlerini coşturan Öykü Gürman, ATV'deki Sen Anlat Karadeniz izleyicisi tarafından an be an takip ediliyor. Sosyal medyadan sahne görüntülerini paylaşan Öykü Gürman dikkatleri üzerine çekti.

  • 2
  • 32
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

Şarkı söylemekten vazgeçmeyen güzel oyuncu Öykü Gürman, sahne fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemi oldu.

  • 3
  • 32
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

Oyunculukta olduğu gibi şarkı söylemekte de başarılı olan Öykü Gürman, sevenlerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hayranlarının ilgi odağı olan Öykü Gürman'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Öykü Gürman kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

  • 4
  • 32
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

ÖYKÜ GÜRMAN

4 Ağustos 1982

  • 5
  • 32
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949