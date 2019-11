Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman sahnede döktürdü

Sen Anlat Karadeniz'de Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman, sahneden inmiyor. Şarkılarıyla da sevenlerini coşturan Öykü Gürman, ATV'deki Sen Anlat Karadeniz izleyicisi tarafından an be an takip ediliyor. Sosyal medyadan sahne görüntülerini paylaşan Öykü Gürman dikkatleri üzerine çekti.