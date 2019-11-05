05 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde, Kaleliler Murat'ın peşinden getirdiği beladan kurtulurken Nefes ile Tahir aşkında yepyeni bir masal başlamak üzeredir. Fikret'in bugüne kadar herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelirken bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 63'ncü yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 12:20
  • 1
  • 11
Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir.

  • 2
  • 11
Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

  • 3
  • 11
Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır.

  • 4
  • 11
Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

  • 5
  • 11
Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.