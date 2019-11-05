Sen Anlat Karadeniz’de yeni bir masal başlıyor!

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde, Kaleliler Murat'ın peşinden getirdiği beladan kurtulurken Nefes ile Tahir aşkında yepyeni bir masal başlamak üzeredir. Fikret'in bugüne kadar herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelirken bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. İşte Sen Anlat Karadeniz'in 63'ncü yeni bölümünde yaşanacaklar...