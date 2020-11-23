Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle gönüllere taht kurdu. Başarılı oyunculuğuyla neredeyse başrol oyuncularını geride bırakan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatıyla da merak konusu olan Kaygılaroğlu'nun Melis İşiten ile evliliğinden olan kızı ilgi odağı oldu. Kızı Ada ile sık sık paylaşım yapan Uraz Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.