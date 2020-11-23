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Haberler Galeri Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle gönüllere taht kurdu. Başarılı oyunculuğuyla neredeyse başrol oyuncularını geride bırakan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatıyla da merak konusu olan Kaygılaroğlu'nun Melis İşiten ile evliliğinden olan kızı ilgi odağı oldu. Kızı Ada ile sık sık paylaşım yapan Uraz Kaygılaroğlu, son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 17:28
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Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, başarılı oyunculuğuyla kariyerinin zirvesine çıktı. Kızı Ada ile de ilgi odağı olan Kaygılaroğlu'nun son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nu o paylaşımı ve kızıyla fotoğrafları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU

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Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU

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Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU

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  • 87
Sefirinin Kızı’nın Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı

ESRA DERMANCIOĞLU