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Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönen Engin Akyürek tüm dikkatleri üzerine çekti. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesi bulunan yeni dizisiyle sevenlerini heyecanlandırırken sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Engin Akyürek'in iddialı bir diziyle ekranlara dönmesi özel hayatının mercek altına alınmasına neden oldu. Engin Akyürek hakkında en fazla araştırılan konu 'Engin Akyürek nereli?' oldu. İşte Engin Akyürek'in memleketi...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 18:22
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Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönen Engin Akyürek sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süre sonra ekranlara dönen Akyürek'in özel hayatı mercek altına alındı. Engin Akyürek hakkında en fazla araştırılan konu 'Engin Akyürek nereli?' oldu. İşte Engin Akyürek'in memleketi...

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Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Murat Ünalmış – Kayseri

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Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

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Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Uğur Güneş - Ankara