Sefirin Kızı’nın Sancar Efe'si Engin Akyürek nereli? Engin Akyürek memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara dönen Engin Akyürek tüm dikkatleri üzerine çekti. Yurt içi ve yurt dışında geniş hayran kitlesi bulunan yeni dizisiyle sevenlerini heyecanlandırırken sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Engin Akyürek'in iddialı bir diziyle ekranlara dönmesi özel hayatının mercek altına alınmasına neden oldu. Engin Akyürek hakkında en fazla araştırılan konu 'Engin Akyürek nereli?' oldu. İşte Engin Akyürek'in memleketi...