Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı

Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran ve özellikle 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan Nez, son haliyle görenleri şaşırttı. Yeni projesiyle müzik piyasasına geri dönmeye hazırlanan Nez, saçlarını kazıttı. Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşünürken şarkıcı, Instagram hesabından, 'Depresyona girmedim, çok mutluyum' açıklamasında bulundu.