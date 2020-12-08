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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı Şarkıcı Nez saçlarını kazıttı! Son halini görenler inanamadı
Şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran ve özellikle 'Sakın Ha' şarkısıyla hafızalara kazınan Nez, son haliyle görenleri şaşırttı. Yeni projesiyle müzik piyasasına geri dönmeye hazırlanan Nez, saçlarını kazıttı. Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşünürken şarkıcı, Instagram hesabından, 'Depresyona girmedim, çok mutluyum' açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 15:40
Şarkıları ve danslarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran şarkıcı Nez Yazıcı, önceki gün Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silmesinin ardından yeni imajını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan şarkıcı kafaları karıştırdı.
HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜLDÜ
Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı.
YENİ PROJE, YENİ İMAJ!
Nez'in yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin'e konuşan Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.
Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal'ı da Instagram'da takip etmeyi bırakması ayrılık söylentilerini gündeme getirmişti. Ayrılık iddiasını yalanlayan Gökhan Köksal, "Ayrılık söz konusu değil, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.