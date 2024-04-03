05 Nisan 2024, Cuma
2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı... Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı ilgi odağı oldu!
Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterini canlandıran Özpirinçci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin minik kızı...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:32
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