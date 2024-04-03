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Haberler Galeri 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı... Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı ilgi odağı oldu!

2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı... Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin minik kızı ilgi odağı oldu!

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şimdilerde yeni dizisiyle gündemde. Sandık Kokusu'nda Karsu karakterini canlandıran Özpirinçci, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Burak Yamantürk ile geçtiğimiz eylül ayında nikâh masasına oturan Özpirinçci, aralık ayında kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde 2 yaşında olan Mercan, annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Özge Özpirinçci'nin minik kızı...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:32
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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı ilgi odağı oldu! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

Kariyerine ilk adımını "Cesaretin Var mı Aşka" dizisiyle atan ve daha sonra "Melekler Korusun" ile şöhreti yakalayan güzel oyuncu, Özge Özprinçci özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı ilgi odağı oldu! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

"Al Yazmalım", "Tatar Ramazan", "Aşk Yeniden", "Kadın" gibi önemli dizilerde rol alan Özpirinçci, şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde Karsu karakterini canlandırıyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı ilgi odağı oldu! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile aynı sene içinde nikah masasına oturan oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı ilgi odağı oldu! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

Ünlü çiftin 2 yaşındaki kızları Mercan ise sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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Sandık Kokusu’nun Karsu’su Özge Özpirinçci’nin minik kızı ilgi odağı oldu! 2 yaşındaki Mercan annesinin aynısı...

İşte Özge Özpirinçci başta olmak üzere ünlülerin çocukları...