Sancakzade Ailesi’nde sular durulmadı! Kalp Yarası pazartesinin galibi oldu

13.Bölümde Neler Oldu?

Ayşe, karşısına çıkan Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım." demesiyle bir an umutlansa da Ferit'in fikrini değiştirmesi o kadar kolay değildi. Azade eline geçen video ile Ayşe'nin suçsuzluğunu kanıtlamak yerine görüntüleri saklamayı tercih etti. Üstelik Ayşe'nin yalancı bir katil olduğunu söyleyerek Ferit'e de boşanması için baskı yapmaktan geri durmadı. Ferit, Azade'ye sert bir şekilde tepki göstererek Ayşe'nin avukatı olduğunu ve suçsuzluğunu kanıtlayacağını söyleyince konakta kıyamet koptu.

