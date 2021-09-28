28 Eylül 2021, Salı
Sancakzade Ailesi’nde sular durulmadı! Kalp Yarası pazartesinin galibi oldu
atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" on üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:05
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