28 Eylül 2021, Salı
3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben rolüyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturan Dizdar, 3 ay önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. İhanet iddialarını da net bir dille yalanlayan çift, yeniden bir araya geldi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:40
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