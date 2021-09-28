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Haberler Galeri 3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben rolüyle yıldızı parlayan Merve Dizdar, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturan Dizdar, 3 ay önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. İhanet iddialarını da net bir dille yalanlayan çift, yeniden bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:40
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3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'la evliliğiyle de örnek gösteriliyordu. Ancak çift, evliliklerini haziran ayında noktaladıklarını açıklamıştı.

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3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

BİR ARAYA GELDİLER

Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, önceki gün Kadıköy'de bir araya geldi ve akşam saatlerini birlikte geçirdi.

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3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

Dizdar'ın adı rol arkadaşı Uğur Uzunel'le aşk dedikodularına karışmış, iki taraf da bu iddiaları reddetmişti.

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3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"

Dizdar 'ihanet' iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

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3 ay önce boşanmışlardı! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar yeniden bir arada

"Magazin bilmiyorum. Anlamam da... Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan ile karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle, rica ederim. Zor bir dönem yeterince... Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, kimseyle yasak aşk yaşamadık, sadece bitti. Rica ediyorum..."