Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırdığı iddia edildi. Evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirdi. İkisinin de başkalarıyla görüntülendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınlayan ikili, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var." dedi. Bensu Soral ile Hakan Baş sonunda kararını verdi.