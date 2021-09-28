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Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evliliğinde kriz yaşadığı ve evlerini ayırdığı iddia edildi. Evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması iddiaları güçlendirdi. İkisinin de başkalarıyla görüntülendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınlayan ikili, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var." dedi. Bensu Soral ile Hakan Baş sonunda kararını verdi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 12:06
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Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

Bir süredir yan yana görüntü vermeyen ikilinin evliliğinde kriz olduğu ve evlerini ayırdığı iddiası gündeme gelmişti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi.

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Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

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Bensu Soral ve Hakan Baş kararını verdi! Boşanıyorlar

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.