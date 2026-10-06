İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası"

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin evliliğinin sona ermesinin ardından magazin gündemini hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı. İdris Aybirdi, haklarında daha önce yasak aşk iddiaları ortaya atılan oyuncu Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. İlişkilerinde bir dönem sorunlar yaşayan çiftin, evlilik terapisi desteği aldığı ve evliliklerini sürdürmek için yeniden şans verdiği biliniyordu. Ancak çift, daha sonra yollarını ayırma kararı aldı.

Sahra Işık, boşanma kararını duyururken evliliklerini karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını ifade etmişti.

Işık, daha önce yaptığı açıklamalarda İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın ilişkisinin henüz boşanmaları gerçekleşmeden başladığını öne sürerek yasak aşk iddiasında bulunmuştu. SAHRA'DAN ŞOKE EDEN İFŞALAR! "EVLİ ADAM AVCISI"

YASAK AŞK İDDİALARININ ARDINDAN İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİLER Söz konusu iddiaların magazin basınına yansımasının ardından Seray Kaya, hakkında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı. Kaya, İdris Aybirdi ile arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirtmişti. Aradan geçen sürenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İdris Aybirdi, Seray Kaya ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini kamuoyuna duyurdu.