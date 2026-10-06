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İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile İdris Aybirdi'nin evliliğinin sona ermesinin ardından magazin gündemini hareketlendiren yeni bir gelişme yaşandı. İdris Aybirdi, haklarında daha önce yasak aşk iddiaları ortaya atılan oyuncu Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 1

Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti. İlişkilerinde bir dönem sorunlar yaşayan çiftin, evlilik terapisi desteği aldığı ve evliliklerini sürdürmek için yeniden şans verdiği biliniyordu. Ancak çift, daha sonra yollarını ayırma kararı aldı.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 2

Sahra Işık, boşanma kararını duyururken evliliklerini karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını ifade etmişti.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 3

Işık, daha önce yaptığı açıklamalarda İdris Aybirdi ile Seray Kaya'nın ilişkisinin henüz boşanmaları gerçekleşmeden başladığını öne sürerek yasak aşk iddiasında bulunmuştu.

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İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 4

YASAK AŞK İDDİALARININ ARDINDAN İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİLER

Söz konusu iddiaların magazin basınına yansımasının ardından Seray Kaya, hakkında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı. Kaya, İdris Aybirdi ile arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirtmişti.

Aradan geçen sürenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İdris Aybirdi, Seray Kaya ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini kamuoyuna duyurdu.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 5

"HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI"

Aybirdi'nin paylaşımına yazdığı not da dikkat çekti. İdris Aybirdi, Seray Kaya ile fotoğrafına, "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktası" notunu ekledi.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 6

Daha önce Seray Kaya da İdris Aybirdi ile siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya romantik mesaj: "Hayatımın dönüm noktası" 7

Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin Pamir adında bir erkek çocukları vardır. Çiftin oğlu Pamir, 12 Haziran 2025'te dünyaya gelmiştir.

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