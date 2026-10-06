ATV yeni sezona da zirvede başladı! Eylül ayında 4 kategoride birinci

ATV, Eylül 2026 reytinglerinde 4 kategoride birinci olarak yeni sezona da zirvede başladı. Son 10 yıldır Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan ATV, Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB, Tüm Gün-20+ABC1 ve Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle liderliğini sürdürdü.

33 yıldır imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle ve reyting rekorları kıran programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vuran ATV, pek çok ilke imza atan televizyon kanalı olmaya devam ediyor.

EYLÜL AYINDA 4 KATEGORİDE BİRİNCİ Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yıllardır zirvede yer alan ATV, Eylül ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB, Tüm Gün-20+ABC1 ve Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!" Kaliteden ödün vermeden zirvedeki yerini koruyan ATV, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen ve sabah kuşağında reyting rekorları kırarak milyonları ekran başına kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gönüllere taht kuran Esra Erol'da da ATV'nin sevilen programları arasında yer alıyor. Gündemin nabzını tutan ATV Ana Haber Bülteni, ATV Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ve ATV'de Hafta Sonu, izleyicileri güncel gelişmelerden haberdar ediyor.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster ile televizyon tarihine damga vuran Var Mısın Yok Musun, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu programları da kanalın sevilen yapımları arasında bulunuyor. ATV ekranındaki sevilen dizi ve programlarla ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV de izleyicilerin ilgisini çekiyor.