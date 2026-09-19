Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde
Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını öne sürerek bazı mesaj ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı. Seray Kaya'ya da göndermede bulunan Işık'ın paylaşımı magazin gündeminde yankı buldu.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi İdris Aybirdi hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Işık, Aybirdi'nin evlilikleri sırasında kendisini ünlü oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia etmiş ve sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.
SERAY KAYA İDDİALARIN ODAĞINDA
Sahra Işık'ın ihanet iddialarının ardından söz konusu kişinin, Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Seray Kaya olduğu ileri sürüldü. Yaşanan tartışmaların ardından Sahra Işık'tan yeni bir paylaşım geldi.
MESAJLARINI İFŞA ETTİ
Işık, sosyal medya hesabından İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını gösteren görüntüleri ve bazı mesajları yayınladı.
Eski eşinin kendisine "Olur aşkım" şeklinde yanıt verdiği bir mesajın yanı sıra Aybirdi'nin bir kadınla samimi olduğu kareyi de paylaşan Işık'ın sözleri, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu. Görüntüdeki kadının Seray Kaya'ya benzemesi, daha önce ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.
"KIZIL ŞERBO, SEVGİLİNE SÖYLE..."
Paylaşımlarında eski eşinin kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını öne süren Işık, isim vermeden Seray Kaya'ya da seslendi. Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo, sevgilisine söyle; içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi 'Gel barışalım.' desem koşarak gelecek, bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın, aferin. Ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın, hatta evlenirsiniz. Valla beni bu belalardan kurtar."