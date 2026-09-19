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Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını öne sürerek bazı mesaj ve görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı. Seray Kaya'ya da göndermede bulunan Işık'ın paylaşımı magazin gündeminde yankı buldu.

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 1

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi İdris Aybirdi hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 2

Işık, Aybirdi'nin evlilikleri sırasında kendisini ünlü oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia etmiş ve sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 3

SERAY KAYA İDDİALARIN ODAĞINDA

Sahra Işık'ın ihanet iddialarının ardından söz konusu kişinin, Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Seray Kaya olduğu ileri sürüldü. Yaşanan tartışmaların ardından Sahra Işık'tan yeni bir paylaşım geldi.

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 4

MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Işık, sosyal medya hesabından İdris Aybirdi'nin kendisini ısrarla aradığını gösteren görüntüleri ve bazı mesajları yayınladı.

Eski eşinin kendisine "Olur aşkım" şeklinde yanıt verdiği bir mesajın yanı sıra Aybirdi'nin bir kadınla samimi olduğu kareyi de paylaşan Işık'ın sözleri, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu. Görüntüdeki kadının Seray Kaya'ya benzemesi, daha önce ortaya atılan iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 5

"KIZIL ŞERBO, SEVGİLİNE SÖYLE..."

Paylaşımlarında eski eşinin kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını öne süren Işık, isim vermeden Seray Kaya'ya da seslendi. Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rezil olmak mı istiyorsunuz? Buyurun efendim... Kızıl Şerbo, sevgilisine söyle; içip içip kapıma dayanmasın. Şimdi 'Gel barışalım.' desem koşarak gelecek, bunu sen de biliyorsun. Ama akıllı kadınsın, aferin. Ailenin içine girmişsin. Umarım hiç çıkmazsın, hatta evlenirsiniz. Valla beni bu belalardan kurtar."

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 6

"EVLİ ADAM AVCISI EN AĞIR BEDELİ ÖDERSİN"

Işık, paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Aa, bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana, sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı, en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin."

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 7

İHANET İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

İdris Aybirdi ise daha önce yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddetmişti. Aybirdi, "Karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişiyle iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Sahra Işık eski eşinin mesajlarını yayınladı: Seray Kaya iddiası yeniden gündemde 8

"DÜĞÜNDE TANIŞMIŞTIK" DEMİŞTİ

Seray Kaya da hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Ne kendimi ne de ailemi utandıracak bir şey yaptım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen ortada bir çocuk olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum. Sahra Hanım'la düğünde tanışmıştık, ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım."

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