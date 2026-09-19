"EVLİ ADAM AVCISI EN AĞIR BEDELİ ÖDERSİN" Işık, paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi: "Aa, bu arada görüştüğü diğer kızların isimlerini de söyledi bana. Öğrenmek istersen yaz bana, sana söylerim. Benden uzak durmanız sizin için iyi olur. Aksi takdirde evli adam avcısı, en ağır bedeli ödeyeceğine emin olabilirsin."

İHANET İDDİALARINI REDDETMİŞTİ İdris Aybirdi ise daha önce yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddetmişti. Aybirdi, "Karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişiyle iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır." ifadelerini kullanmıştı.