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İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyetik isim Edwina Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay ve Demet Şener hakkında takipçilerinden gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geldi. Kutluay ile ilişkisinin 13 yıl sürdüğünü belirten Sponza, "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" sorusuna verdiği tek kelimelik cevapla da dikkat çekti.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 1

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezinde yaşanan kazayla gündeme gelen Edwina Sponza, bu kez kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımının altındaki yorumları yanıtlayan Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay ve Kutluay'ın Demet Şener ile sona eren evliliği hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 2

"13 YIL, 4 DEĞİL"

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?" yorumunu gören Edwina Sponza, ilişkinin süresiyle ilgili dikkat çeken bir düzeltme yaptı.

Sponza, ilişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirterek, "13 yıl, 4 değil. Sevgiler." ifadeleriyle karşılık verdi.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 3

"13 YIL, 4 DEĞİL"

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?" yorumunu gören Edwina Sponza, ilişkinin süresiyle ilgili dikkat çeken bir düzeltme yaptı.

Sponza, ilişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirterek, "13 yıl, 4 değil. Sevgiler." ifadeleriyle karşılık verdi.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 4

DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'IN EVLİLİĞİ 2018'DE SONA ERDİ

Sosyal medyada yaşanan bu diyaloğun arkasında geçmişe dayanan uzun bir süreç bulunuyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında resmi olarak sonlandırdı.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 5

Boşanma sürecinde ihanet iddiaları gündeme gelirken, Şener evliliğini bu gerekçeyle bitirme kararı aldığını açıklamıştı. Edwina Sponza'nın son paylaşımındaki "Evet" yanıtı, yıllar önce yaşanan ayrılık sürecini ve o dönemde gündeme gelen iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 6

İBRAHİM KUTLUAY VE EDWİNA SPONZA'NIN 10 YILI AŞKIN İLİŞKİSİ SONA ERDİ

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın 10 yılı aşkın süren ilişkisi, yıllar boyunca ayrılık ve barışma haberleriyle magazin gündeminde yer aldı. İkilinin ilişkisi geçtiğimiz dönemde ise sona erdi.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 7

Öte yandan Kutluay ile Demet Şener, çocukları İrem ve Ömer'in mutluluğu için iletişimlerini yeniden güçlendirdi. Romantik bir birlikteliklerinin olmadığını belirten eski eşler, geçtiğimiz aylarda Paros ve çevresindeki adalarda çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatiline çıktı.

İkilinin tatil sırasında birbirlerinin fotoğraflarını çekmesi ve sosyal medyada ailece verdikleri görüntüler dikkat çekti.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 8

SPONZA DA ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in ailece gerçekleştirdiği tatil sırasında Edwina Sponza da arkadaş grubuyla Çeşme'de objektiflere yansıdı. Plajda vakit geçiren, denize giren ve telefonuyla ilgilenen Sponza'nın son sosyal medya çıkışı, magazin gündemindeki hareketliliği yeniden artırdı.

İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt 9

GÖZLER DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'DA

Sponza'nın açıklamalarının ardından gözler şimdi Demet Şener ve İbrahim Kutluay cephesinden gelecek olası açıklamalara çevrildi.

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