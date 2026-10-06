İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt

Sosyetik isim Edwina Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay ve Demet Şener hakkında takipçilerinden gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme geldi. Kutluay ile ilişkisinin 13 yıl sürdüğünü belirten Sponza, "Senin için mi o güzel karısını bıraktı?" sorusuna verdiği tek kelimelik cevapla da dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezinde yaşanan kazayla gündeme gelen Edwina Sponza, bu kez kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşımının altındaki yorumları yanıtlayan Sponza, eski sevgilisi İbrahim Kutluay ve Kutluay'ın Demet Şener ile sona eren evliliği hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.

"13 YIL, 4 DEĞİL" Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?" yorumunu gören Edwina Sponza, ilişkinin süresiyle ilgili dikkat çeken bir düzeltme yaptı. Sponza, ilişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirterek, "13 yıl, 4 değil. Sevgiler." ifadeleriyle karşılık verdi.

"13 YIL, 4 DEĞİL" Bir sosyal medya kullanıcısının, "Kutluay 4 yıl nasıl aşk yaşamış?" yorumunu gören Edwina Sponza, ilişkinin süresiyle ilgili dikkat çeken bir düzeltme yaptı. Sponza, ilişkinin sanılandan daha uzun sürdüğünü belirterek, "13 yıl, 4 değil. Sevgiler." ifadeleriyle karşılık verdi.

DEMET ŞENER VE İBRAHİM KUTLUAY'IN EVLİLİĞİ 2018'DE SONA ERDİ Sosyal medyada yaşanan bu diyaloğun arkasında geçmişe dayanan uzun bir süreç bulunuyor. Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında resmi olarak sonlandırdı.