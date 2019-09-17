Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Rihanna hamile mi? soruları, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü dikkat çekti. Rihanna'nın fotoğraflarda göbeğini saklaması sevenlerinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde her yıl düzenlediği yardım partisine katılan Rihanna, orada da göbeğini saklamak için çaba göstermişti. İşte Rihanna'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar...