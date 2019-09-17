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Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Rihanna hamile mi? soruları, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü dikkat çekti. Rihanna'nın fotoğraflarda göbeğini saklaması sevenlerinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde her yıl düzenlediği yardım partisine katılan Rihanna, orada da göbeğini saklamak için çaba göstermişti. İşte Rihanna'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 09:44
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Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Rihanna düzenlediği yardım gecesindeki fotoğraflarıyla dünya gündemine Rihanna hamile mi? başlıklarıyla oturmuştu. Rihanna dün gece de Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Rihanna'nın pozları hamile mi? sorusunu yeniden gündeme getirdi.

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Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?

Rihanna'nın fotoğraflarda göbeğini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?

İşte Rihanna'nın göbeğini kapatma çabası içinde olduğu pozları.

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Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?
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Rihanna göbeğini sakladı! Dünya bunu konuşuyor: Rihanna hamile mi?