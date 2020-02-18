Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Esra Bilgiç açıklamasında "20 dakika önce Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük."Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı" Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla.O zamanlar ince kaç modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem." ifadelerine yer verdi.