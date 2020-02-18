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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu
Ramo dizisinde Sibel Yıldırım karakterine hayat vere Esra Bilgiç'in eski fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada "Esra Bilgiç'in estetiksiz hali" olarak gezen fotoğrafın detayları ortaya çıktı. 27 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç, magazin dünyasını sallayan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı. Ramo dizisinin sevilen oyuncusu Esra Bilgiç, estetik olmadığını açıkladı. İşte Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in olay olan fotoğrafı.
Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 17:01
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