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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Ramo dizisinde Sibel Yıldırım karakterine hayat vere Esra Bilgiç'in eski fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada "Esra Bilgiç'in estetiksiz hali" olarak gezen fotoğrafın detayları ortaya çıktı. 27 yaşındaki güzel oyuncu Esra Bilgiç, magazin dünyasını sallayan fotoğrafı hakkında açıklama yaptı. Ramo dizisinin sevilen oyuncusu Esra Bilgiç, estetik olmadığını açıkladı. İşte Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in olay olan fotoğrafı.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 17:01
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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Esra Bilgiç Ramo dizisindeki Sibel Yıldırım rolüyle sosyal medyayı salladı. Sevilen oyuncu Esra Bilgiç, hakkında çıkan "Estetik güzeli" haberleri hakkında açıklama yaptı. Esra Bilgiç Ramo dizisindeki performansı ile gündeme gelirken, magazin dünyası da eski fotoğrafını ortaya çıkarttı. İşte Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'i o fotoğrafı.

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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Esra Bilgiç'in 10 yıl önce çekilen fotoğrafı. Esra Bilgiç 'estetik' haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Esra Bilgiç açıklamasında "20 dakika önce Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük."Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı" Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla.O zamanlar ince kaç modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem." ifadelerine yer verdi.

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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Estetiksiz olduğunu belirten Esra Bilgiç, söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirti. Ramo oyuncusu Esra Bilgiç ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Esra Bilgiç'in o pozu

Esra Bilgiç