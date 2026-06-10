Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren atv'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk tanıtımıyla yoğun ilgi gördü. Çekimleri Mersin Tarsus'ta devam eden yapım, gizem dolu hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.