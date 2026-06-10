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Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlar arasında yer alan FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde Mersin Tarsus'ta başlanan dizi, yayınlanan ilk tanıtımıyla gizem dolu hikâyesine ve etkileyici atmosferine dair ilk ipuçlarını paylaştı.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 1

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren atv'nin yeni dizisi 'Mercan Köşk', ilk tanıtımıyla yoğun ilgi gördü. Çekimleri Mersin Tarsus'ta devam eden yapım, gizem dolu hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 2

MERCAN KÖŞK'TEN İLK TANITIM

GÜÇLÜ HİKAYE GÜÇLÜ KADRO

Mercan Köşk'te Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncular birlikte rol alıyor.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 3

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde çekiliyor.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 4

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanı sıra Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici bulunuyor. Dizinin müziklerini ise başarılı besteci Toygar Işıklı hazırlıyor.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 5

İLK TANITIMIYLA GİZEM DOLU DÜNYASININ KAPILARI ARALANDI!

Yayınlanan ilk tanıtımda, sırlarla çevrili Mercan Köşk'ün etkileyici dünyasına dair ipuçları verilirken, geçmişin gölgeleriyle şekillenen büyük bir hesaplaşmanın geleceğine dikkat çekiyor.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 6

Kubilay Aka'nın hayat verdiği Aras, Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Cemre ve Bertan Asllani'nin hayat verdiği Toprak karakterlerinin öne çıktığı tanıtımda hikâyenin merkezindeki çatışmalara, aile bağlarına ve sırlarla örülü dünyaya dair ilk sinyaller de paylaşıldı.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 7

Çekimleri Tarsus'ta devam eden 'Mercan Köşk', Eylül ayında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı: Her kapının ardında başka bir sır 8

'Mercan Köşk', Eylül ayında ATV'de...

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